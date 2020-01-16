黃志揚一家人最多曾有7戶擔任寄養家庭。（林良齊攝）

今年23歲孫佳慧，幼時曾與父親以街頭為家，因此被通報後安置在寄養家庭7年，在家扶基金會寄養家庭的照顧下，順利長大，並在寄養家庭的鼓勵下，就讀社工系，如今再重回家扶基金會擔任社工，未來更希望擔任寄養家庭，協助更多兒童度過難關。

孫佳慧回憶，小時候因為原生父母吸毒、離婚，原生母親改嫁後監護權判給父親，但經濟情況並不佳，在她2至3歲的時候，還曾經被迫至父園販售愛心筆、抹布維生，時常被帶進警察局關切，但一直到小學一年級時才被通報，隨後住進寄養家庭美雪媽媽家中。

孫佳慧說，美雪媽媽時常帶著她參加各式活動、回娘家，「待我就像親生女兒一樣」，一直到國中時被轉至安置機構，但過年時還是會時常回去美雪媽媽，印象最深刻就是每年回去採草苺，她也說，會擔任社工的原因正是因為從小被幫助，「想要當一個可以幫助其他人的職業」，選讀社工後，去年畢業後便至家扶擔任社工。

「只後悔自己沒有太早加入寄養家庭行列」，擔任寄養家庭已經17年、帶過14個寄養童的黃志揚表示，加入寄養家庭後，對自己、太太及2個女兒收獲更多。他回憶，曾經帶過一個智能障礙的寄養童，每次回家時總會帶著一包沾滿大便的衣服，但在努力指導「生活自理」之下，看到他晚上會自己上廁所，「就十分興奮」，他呼籲，更多的家庭加入寄養家庭，幫助孩子度過難關。

家扶基金會執行長何素秋表示，去年家扶基金會全台舉辦240場宣導活動，計545戶家庭主動詢問、189戶家庭提出申請，新加入成為寄養家庭為103戶，但每年度兒少寄養安置需求，需要500戶以上家庭有意願才能因應。家扶基金會表示，只要伴侶雙方滿25歲、國中以上學歷、穩定收入及足夠空間，就可以袖請加入服務。

家扶寄養家庭招募專線：0800-088585。

(中時 )