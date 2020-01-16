黨產會凍結國民黨在永豐銀帳戶及9張台銀支票，國民黨提起行政訴訟，台北高等行政法院判決國民黨敗訴。可上訴。

2016年8月黨產條例實施後，國民黨提領永豐銀行帳戶內5.2億元，並拆成10張支票，黨產會緊急凍結帳戶，國民黨提告欲撤銷黨產會的凍結處分，北高行政法院判決國民黨敗訴。可上訴。

(中時 )

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