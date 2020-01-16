國民黨提告請求解凍帳戶 遭判敗訴 16:272020/01/16 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黨產會凍結國民黨在永豐銀帳戶及9張台銀支票，國民黨提起行政訴訟，台北高等行政法院判決國民黨敗訴。可上訴。 2016年8月黨產條例實施後，國民黨提領永豐銀行帳戶內5.2億元，並拆成10張支票，黨產會緊急凍結帳戶，國民黨提告欲撤銷黨產會的凍結處分，北高行政法院判決國民黨敗訴。可上訴。 (中時 ) #國民黨 #帳戶 #黨產 #敗訴 #支票 也許您會感興趣 推薦閱讀 新世代意識改變 國民黨危矣 01:512020/01/12 政治要聞 羅智強怒國民黨每逢失敗必說要改革 最後都敗在4個字 18:302020/01/12 政治 吳敦義不下台，國民黨不會好 04:102020/01/13 時論廣場 新北市議員林金結籲：侯友宜帶領改造國民黨！ 10:522020/01/13 政治 江啟臣辭國民黨中常委 籲挺韓國瑜渡過罷韓危機 23:282020/01/13 政治 張亞中：如果國民黨迴避兩岸和平等重要問題 有何存在價值？ 09:472020/01/14 政治 國民黨雪崩 金門縣長挺朱立倫再任黨主席 18:252020/01/14 政治 國民黨的危機又豈是人的問題 04:102020/01/15 論壇廣場 國民黨怎麼救？徐巧芯：快把這要命標籤撕了吧！ 09:192020/01/15 政治 國民黨先做三件事再談改革 04:102020/01/16 時論廣場 社會熱門新聞 「吳子嘉們」涉汙名 吳子嘉告李佳芬擬撤告 - 社會 民進黨首位山地原住民立委伍麗華 爆支持者涉賄選 - 社會 國民黨提告請求解凍帳戶 遭判敗訴 - 社會 凌晨逾假未歸 空軍現役男女情關難過陳屍車內 - 社會 命大！他釣上一隻可愛動物伸手摸 網驚：可毒死20人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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