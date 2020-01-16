澎湖》2020年1月16日 澎湖 ▲販毒集團利用遊艇走私及水肥車運毒上噸愷他命原料，全案起訴莊嫌等6人。（陳可文攝）

不肖販毒集團利用水肥車跨海澎湖運毒，去年10月間警方偵破查獲上噸重毒品愷他命原料，全案澎湖地檢署16日調查偵結，依毒品及走私條例罪嫌起訴莊嫌等6人。

刑事局南部打擊犯罪中心數10月間接獲線報，掌握可靠情資販毒集團以澎湖島為轉運站，利用船隻從大陸運送大量毒品原料偷渡上岸澎湖。

南打中心會同海巡署澎湖查緝隊、第七岸巡隊、澎湖縣警察局刑警大隊及白沙警分局展開布署，10月8日上午在湖西鄉隘門新村旁僻密產業道路，赫然驚見1輛水肥車疑似正在搬運大量不明化學原料，警力蜂擁而上當場逮捕涉嫌運毒的莊姓司機。

不明化學原料經確認是第4級毒品先驅原料三級丁氧羰基去甲基愷他命，全數共計45小包、共重1124公斤，初估市值超過4億元，屆時一旦煉製成毒品，足供上百萬人吸食荼毒生命。

檢方偵訊莊姓司機循線追查上線及下游，陸續查獲邱姓、黃姓、張姓、顏姓、歐姓等5嫌，

查扣運輸毒品的「悠號」遊艇、「海號」快艇及運毒的新竹縣籍水肥車。

澎湖地檢署表示，嫌犯坦承運毒，供稱以遊艇於海上走私毒品接駁上岸，將毒品裝入水肥車，再伺機託運台華輪轉運回台灣本島；全案依涉犯毒品危害防制條例及違反懲治走私條例等起訴移送莊嫌等6人。

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(中時 )