中信兄弟網羅王建民加入球隊，擔任二軍客座投手教練，16日兄弟球隊開訓，是他首次穿上黃衫亮相，王建民說工作仍是指導球員，並無不同。而眾所矚目的6搶1賽事，王建民是否繼續擔任教練？目前還得與球團討論。

王建民先前擔任富邦悍將二軍客座投手教練，不過兄弟提出的農場規劃，讓王建民心動，「到兄弟後工作還是一樣，他們的農場規畫比較接近我想做的，例如養成系統，協助年輕球員、讓他們更好。」

兄弟今年有全新的農場養成系統，除了由彭政閔擔任農場主管之外，還建立類似育成選手制度，新秀在尚未培育完成下無法升上一軍，表現必須達標之後才有機會登上職棒舞台。

而王建民是否能延續12強賽，繼續在6搶1奧運資格賽擔任中華隊教練？王建民則說昨天聯盟祕書長馮勝賢才與領隊通電話，目前球團還需要討論，畢竟剛加入兄弟球團，當然希望能幫助球團同時兼顧中華隊，因此是否接中華隊教練尚未確定，先尊重球團為主。

(中時 )