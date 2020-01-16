「聽說建商早就脫產了，判賠500億元也沒用，判賠金額只是一個阿拉伯數字，我一輩子已經這樣了....」從維冠金龍大樓脫困卻失去雙腿的洪家益，是這場地震受傷最嚴重的人，面對一審判決漠然以對；而在地震中失去2個兒子的連晃汶則說，打官司很漫長也不知最後結果會如何，但大家都只想討回一個公道！

2016年小年夜強震造成維冠金龍大樓倒塌，釀115死，在這場地震中，受困12小時送醫的洪家益，經醫師評估須從大腿根部截肢，保住性命，歷經20多次大大小小手術、住院長達9個月才出院，原本是汽車業務員的他，當時剛新婚1年、兒子才4個月大，他經歷大難不死，從死亡幽谷中走出來，如今靠著網拍農特產品和獲邀到校園演講，自食其力。

洪家益面對一審民事判決結果，無奈說，即使判賠500億也沒用，傷害都已經造成，他的人生也不可能回到過去，一輩子就是這樣了，賠償金額之於他只是一個阿拉伯數字。

他認為，對受災戶而言，災後重建與後續補助才是最實在的。他舉自己例子，因沒了下半身，出入必須倚賴輪椅，目前社會局補助為期6年看護費，到2021年就結束，他也擔心後續若補助無著，生活起居勢必成為難題。

地震中失去2個兒子的連晃汶說，受災戶心情都一樣，即使知道打官司會拖很久，但抱持一個信念，就是要討回一個公道，即使失去的已經失去，至少要爭一個公平正義。他與妻子災後隔年也生下一個女兒，現已3歲，他說，每到過年都很難熬，兒子若還在世的話已分別為18、13歲，但日子還是要往前走。

台南市長黃偉哲表示，災害後集體求償訴訟，這是成功第1例，有其意義，至於受災戶擔心建商拿不出賠償，他說，市府第一時間就有做保全財產動作也聲請法院扣押，市府會持續努力，不希望受災戶只拿到一紙空的債權憑證，法院、行政部門也會窮盡洪荒之力，該扣押、能找到的財產，都努力找出來，若建商隱匿財產或做其他處理，該管收就管收。

(中時 )