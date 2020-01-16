台中市文化局長張大春（後排右3）宣告，2020年「台中市傳統藝術節」活動將在1月28日至29日（大年初四至年初五）。（文化中心提供陳淑芬台中傳真）

春節歡慶熱鬧年節，不要錯過「台中市傳統藝術節」系列活動，台中市4大文化中心將於1月28日至29日推出30多組傳統技藝、音樂劇及兒童劇團等藝文活動接力大匯演，規劃文創、童玩及民俗等市集及遊戲體驗，陪伴民眾歡喜過好年。

「台中市傳統藝術節」將於葫蘆墩文化中心、港區藝術中心、屯區藝文中心及大墩文化中心將於1月28日至29日（大年初四至年初五）同步熱鬧登場，台中市文化局長張大春16日率領表演藝術科科長蕭靜萍及四大文化中心主任舉行記者會，邀請民眾一起體驗新春藝文饗宴。

張大春表示，文化局從2004年起舉辦「台中市傳統藝術節」，鼓勵在地優質團隊演出，每年參與演出的在地團隊占演出團隊50％以上，更安排國內優質團隊演出，帶給民眾歡慶新春藝文饗宴活動。

張大春說，今年台中市傳藝節邀請超過30組優質表演團隊及街頭藝人在四大中心接力匯演，各文化中心還各規劃文創、童玩、民俗、輕食等市集及DIY、遊戲等體驗活動，現場安排傳藝紅包及打卡送好禮等活動，熱鬧滾滾。

(中時 )