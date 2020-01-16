苗栗縣長徐耀昌16日下午在獅潭鄉推銷草莓品質好。〔媒體事務中心提供／謝明俊苗栗傳真〕

獅潭桶柑種植面積相當廣，品質受到好評。〔媒體事務中心提供／謝明俊苗栗傳真〕

獅潭草莓種植面積相當廣，品質受到好評。〔媒體事務中心提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣政府與獅潭鄉農會，將在2月8、9日2天，在獅潭義民廟廣場舉辦「橘莓戀」農特產品展售促銷活動，縣長徐耀昌代言行銷，誇讚獅潭柑橘橙黃晶亮、草莓鮮豔欲滴，口感風味絕佳，歡迎各地遊客走訪獅潭體驗採果樂，採買伴手禮，感受「浪漫台三線」好客風情。

獅潭鄉柑橘、草莓進入盛產，縣府與獅潭鄉農會今天在義民廟舉辦「橘莓戀-柑橘一桔GO」行銷活動宣傳記者會，縣長徐耀昌、獅潭鄉長謝春梅、農會理事長麥德明、總幹事黃煥祥及鄉代會主席詹桶生等人都到場，賣力行銷獅潭在地農特產品。

縣長徐耀昌指出，獅潭鄉空氣好、無污染，仙山仙水所孕育的柑橘果肉鮮甜多汁，草莓香甜可口，都是最優質在地農產；此外，獅潭還有仙草、酸柑茶、桂竹筍、蠶絲被等特產，都是年節送禮最佳選擇，歡迎遊客前來獅潭採果、品嘗客家特色料理及暢遊生態美景。

今年苗栗縣桶柑果品評鑑，共有10鄉鎮103點參賽，評審團依果品包裝管理與重量、果形外觀、果皮厚度、種子數、糖度及肉質與風味逐一評比後，成績於16日中午揭曉，由獅潭鄉柑桔3班謝添火拿下特等獎、頭份市黃燕祥及獅潭鄉謝添雲榮獲頭等獎。

另獅潭鄉草莓果品評鑑競賽，共有59點參賽，經評比果品色澤外觀、果形、口感、硬度及糖度後成績揭曉，由獅潭鄉蔬菜2班林智雄勇奪特等獎、蔬菜6班余新榮、黃宏昌榮獲頭等獎。

(中時 )