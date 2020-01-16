國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區燈籠節登場，今年園區布置百家姓燈籠牆，大年初四還有博杯大賽，前3名可獲得總價值30萬元的大獎，今天（16日）傳藝邀請書法家寫下「金鼠賀歲，福壽安康」巨幅春聯，也邀請大家到園區走春賞燈過好年。
書法家在今天揮毫，為「傳藝燈籠節」系列活動揭開序幕。初一至初五將延長營運到晚間8時，期間下午4時自行提燈籠可享百元優惠入園，當日園區消費累計滿880元以上，可憑發票至遊客資訊站填寫抽獎券，將抽出3名幸運兒把iPhone 11帶回家。
博杯大賽在初四、初五登場，連續聖杯最高前3名可獲得總價值30萬元大獎，冠軍還可獲得夏威夷雙人遊來回機票。今年傳藝打造百家姓燈籠牆，園區文昌街有宜蘭監獄收容人打造的金桔燈、花生燈、葫蘆燈等。傳藝燈籠節舉辦至3月31日，初一至初七有老鼠娶親等節目，初一、初二宜蘭縣民憑身分證（戶籍地登記宜蘭）可免費入園。
(中時 )
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