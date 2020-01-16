新竹市建功高中兼具智能科技的「社區共讀站」16日正式啟用。（陳育賢攝）

新竹市建功高中「社區共讀站」16日正式啟用，副市長沈慧虹在主持揭幕儀式後，也搶先體驗「PaGamO素養品學堂」課程，與學生一同在闖關遊戲中學習，未來則希望共讀站成為學校師生及社區民眾的心靈充電站。

教育處指出，建功高中社區共讀站總經費約計305萬，共規畫「歷史痕跡─階梯閱讀區」、「知識之丘─熱門與主題圖書區」、「堆疊書海─新書閱讀區」、「知識之森─療癒書目區」、「文明之鏡─數位閱讀區」以及「公播室」6個空間。

其不僅只是傳統學習閱讀的場域，更提供學生工藝操作以及進行「PaGamO素養品學堂」的場域，是兼具傳統圖書館及智能科技學習的新1代社區共讀站。

建功高中校長林國松表示，此社區共讀站命名為「智慧流閱讀館」，設計以簡約的概念為出發點，從穿透性佳的玻璃門面可以直接透視站內長廊上的「知識之丘」圖書展示與高挑的樓板燈光相映，另以人文、藝術、工藝概念為核心，打造1座兼具閱讀、藝文展演、資訊檢索、共學交流等多功能的圖書館，成為學校師生及社區民眾的心靈充電站。

副市長沈慧虹則指出，市府重視閱讀教育的推動，為提供親師生共讀環境，營造優質有溫度的社區共讀圖書館，因此積極向中央爭取前瞻計畫，讓學校社區共讀站成為社區的共學平台。

另為達到學校、社區共學目標，市府更邀集建築設計、閱讀與圖書館管理專長的學者與專家，從設計、施工到管理階段，擴大參與的層面，讓每個人的需求與觀點充分表達，達到社區共讀需求與目的，讓社區民眾能就近享有學校豐厚的圖書資源。

(中時 )