遇見國寶級爌肉免費吃爌肉！彰化縣率全國各縣市之先，爭取到「故宮國寶遊彰化」1月21日起至4月5日，在彰化縣立美術館展出，不僅可以近距離親睹故宮文物風采，還能體驗最新最炫的新媒體藝術，從不同視野感受國寶風貌！1月21日展覽開幕當天上午9至12時，在彰化縣立美術館打卡並分享活動照片，就贈送爌肉飯兌換券，限量500張。

彰化縣文化局表示，開幕當天還設有臨時郵局及臨時郵戳作為參展紀念，凡參觀展覽，完成學習單或線上問卷，即可獲得摸彩券一張，大獎等您來拿！

彰化三寶之一的爌肉和故宮民間三寶的肉形石牽起緣分，國寶巡迴展計畫，首站就是來到彰化縣，呼應了肉形石像是快肥彈的爌肉，一定看了食指大動，順道來推廣彰化美食，真玩場「秀色可餐」的展覽，這次開幕當天，邀請彰化市南郭路一段8號的「阿章爌肉飯」和彰化市民族路503號的「Ａ古爌肉飯」當場提供兩百份，其餘可拿兌換券到店家點餐。

肉形石打頭陣，美術館一樓也接連展出黃玉鴨、白玉錦荔枝，展期從2月5日至3月1日。3月4日至4月5日展出黃玉髓三連章、玉鳳柄洗。並透過情境裝置呈現5件文物來到彰化的小故事，帶領觀眾認識彰化在地農業，此外，更於美術館三、五樓展出故宮近年積極透過新媒體科技將國寶文物呈現嶄新詮釋的新媒體藝術展。

此外，在美術館3、5樓將展出故宮結合人文歷史與科技創新應用之成果，貼近生活的古人日常，包括古代的月令活動、文人的交遊往來逸事，以及古人師法自然所呈現的書畫藝術等。

這次展出囊括多項榮獲國際大獎之作，如〈花氣薰人帖〉書法巨幅長卷動畫、「走入畫中」體感互動劇場、「山水印石」擴增實境互動桌（AR）、「自敘．心境」書法虛擬實境（VR）和〈鵲華秋色〉繪畫虛擬實境（VR）、高畫質影片等，以藝術跨域科技的多重視野，為觀眾帶來嶄新深刻的美感體驗。

除了靜態的展覽之外，展覽期間更規劃有19場、每梯次20人「故宮國寶遊彰化人文小旅行」，從彰化火車漫遊到小西街、元清觀、孔子廟到美術館，甫一推出就已經秒殺了，全都額滿。詳情請見故宮國寶遊彰化活動網站。

(中時 )