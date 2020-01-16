當璇璇（化名）小學四年級時，父親因病過世，家中經濟重擔由媽媽一肩扛起，她從來不說累，每天早出晚歸，為了加班多賺錢，回家後還要忙家事。那時候的我什麼都不會，總是抱持著無論如何媽媽會幫我處理所有事情的心態，沒辦法體會媽媽的辛苦，還覺得被唸很煩，直到就讀國一才能理解，後來失親兒基金會社工提供助學金，也讓她開始想要回饋社會上幫助的人。

失親兒基金會感謝「台塑企業暨王長庚公益信託」捐贈助學金，從2012年開始捐贈至2019年已累積捐贈3540萬元獎助學金，受益失親兒少達11800人次。

失親兒基金會51年來服務超過1萬3000名失親兒，目前全台14據點服務近6000位孩子，超過4000戶家庭，透過學校單位及社會大眾通報申請服務。失親兒基金會希望孩子們不因喪親失去學習和成長的機會，但公益團體的資源有限，懇請社會大眾一同關心全台的失親寶貝並支持失親兒安心上學，走出傷痛，重拾盼望!!

失親兒少通報專線：0800-257-882，捐款可洽：http：／／www.orphan.org.tw／。

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