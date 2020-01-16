台中五分埔之稱的天津年貨大街！台中市政府觀光旅遊局長林筱淇為協助行銷天津及北平商圈，偕同市議員陳文政、天津商圈管理委員會主委李進祥，16日沿路採買過年春節必備應景春聯、紅包袋及糖果，感受滿滿年味；並順道到北平路大啖美食，體驗老台中人口中的「穿在天津、吃在北平」。

觀旅局林筱淇指出，即日起至1月23日天津商圈年貨大街已封街開賣，活動現場超過250攤位，年節氣氛相當濃厚；從年貨伴手禮、台灣特色美食、批發服飾到精選皮件等多元選擇，在這裡都買得到，過年購物治裝免煩惱，全家大小男女老少一次買齊。

「穿在天津，吃在北平」。林筱淇指出，這是指天津路「服飾一條街」，北平路「美食一條街」，來到天津商圈除了可以逛年貨大街外，旁邊的北平商圈更是堪稱美食一級戰區；每到用餐時間整條路上總是聚集大量車潮及人潮，不管是台灣道地小吃或是異國美食應有盡有，值得遊客來大快朵頤一番。

林筱淇表示，天津商圈年貨大街活動已有17年歷史，天津商圈已成為台中新興觀光商圈地標，不只服飾、皮包配件質感好，價格經濟實惠，如果走一圈還吃不夠，歡迎到旁邊的北平商圈再吃一輪；天津及北平商圈好吃好玩好買好逛一應俱全，歡迎民眾來台中作客過好年。

(中時 )