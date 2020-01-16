「Microsoft AI未來想像館」體驗店快閃光華新天地，對外展示新世代電腦、Windows10以及Office 365等全新AI應用功能，除了有趣味的闖關遊戲，可以免費拿好禮，還有超酷的AI面相算命，以及巨大齒輪可供打卡，活動只到1月23日，有興趣的朋友可以把握時間前往體驗。

Microsoft AI體驗店位在光華新天地前廣場（南品），歡迎新世紀工作者、斜槓青年一起來體驗Windows 10與Office 365等AI應用，包括PowerPoint圖文一鍵排版、文件一鍵翻譯、個資保密、自動存檔等功能，讓使用者揮別過往「資料丟失」、「開機等半天」等擾人問題。

這次展場以蒸氣龐克作為主題，象徵AI是新世代的蒸汽機，協助使用者改善過去工作上的種種問題，一來承接過往，二則展望未來，革新現有的作業方式。特別的是，入口可見兩顆顯眼的巨大齒論，相當吸睛，只要拍照打卡、通過趣味闖關，就送質感紋身貼紙、精緻收納袋。

「Microsoft AI未來想像館」體驗店開幕僅短短數天，最受歡迎的體驗是AI面相大師「桃桃喜」，採用Windows Hello同款技術，只要掃瞄面部數秒，即會顯示命格屬性、個性特點等面相運勢。至於現場展示的新電腦，主打「輕、薄、快」三大特點，不僅擁有10小時以上續航力，開機速度小於14秒，還支援虹膜與指紋辨識，有部分觸控功能，吸引不少消費者詢問。

1月23日活動截止前，凡在任何地方購買新世代電腦，憑發票可到活動現場兌換6杯cama咖啡券，若加購Office 365家庭版，再獲得Mister Donut甜甜圈6入組合兌換券。由於體驗店備受歡迎，三創新體驗門市開幕期間（1/1-1/8），只要完成現場闖關活動，還可加抽雷雕證件套。

(中時電子報)