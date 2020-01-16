PLATTS報導，伴隨油價、乙烯等成本走揚支撐，加上庫存去化、中美貿易協商氛圍加持，遠東區五大泛用樹脂現貨行情連漲氣勢擴大。其中，HDPE、ABS、PS聯袂勁揚20美元，表現最佳；LDPE及PP彈升15美元、10 美元。台塑（1301）、台化（1326）、台聚（1304）、亞聚（1308）、台達化（1309）、國喬（1312）營運添喜。

廠商表示，雖然2020年有較多PE新產將投放，產量依舊保持高位，進口量也明顯上升，但對塑料製品的需求但仍保持著正增長，加上環保檢查力度，預計短線PE、PP有望走出底回升格局，只是上漲空間不宜太樂觀。

台聚擁有4條高壓釜式產線，EVA/LDPE(低密度聚乙烯)年產能共計15萬噸，1套氣相法LLDPE(線型低密度聚乙烯)/HDPE(高密度聚乙烯)年產能共計13萬噸，EVA線產線涵蓋了發泡級、熱熔膠級以及太陽能級。亞聚目前LDPE/EVA年產15萬噸。

分析師指出，EVA因先前遭逢高價乙烯侵蝕。利差嚴重壓縮，以致沒有擴建計畫推動，產業供需條件相對穩健，加上近年大陸太陽能EVA需求活絡，導致價格得以穩步推進，逆勢攀揚，進而支撐台聚、亞聚現階段營運驅動力。

PVC受惠於大陸環保管制禁止電石法產能投資、限制乙烯法產能投資，造成2020年全球幾乎無新增產能，並可能再有業者退出市場，加上除乙烯外，EDC成本也持續降低，都將有利於支撐PVC報價。

(工商 )