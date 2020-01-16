資台灣事務所今（16日）召開台商回台方案審查會議，會中通過、第19次根留台灣方案聯審會議，通過高明鐵企業回台投資8億元，在彰化員林埔心與彰濱工業區廠區新增設備。

投資台灣事務所說，「歡迎台商回台投資方案」自108年1月1日至今已有169家台商響應投資約7,158億元，帶來59,148累計個就業機會。「根留台灣加速投資行動方案」在108年7月1日上路後，有42家根留台灣企業投資約936億元，可創造6,869個本國就業機會，加上中小企業方案，目前「投資台灣3大方案」已帶動339家企業投資約8,641億元，預估創造71,476個本國就業機會。

投資台灣事務所指出，高明鐵企業是我國頂尖自動化零組件大廠，其智慧製造方案廣泛運用在電子與半導體產業中，主要終端客戶在手機市場，包辦Apple、華為、OPPO、富士康、群創、新鉅科、小米等多家一線大廠的多鏡頭模組、觸控模組，光是中國大陸客戶即佔營收一半以上。

由於精密滑台、滑軌產品受貿易戰高關稅影響甚鉅，加上貿易戰促使不少台商回流台灣，為了分散風險、就近服務返台投產的終端客戶，決定擴大投資8億元，在彰化員林埔心與彰濱工業區廠區購入自動化機械設備，提高台灣生產比重，此次投資將可達成整廠智慧化目標，帶來50個本國就業機會。

(工商 )