百貨老字號遠百（2903）首度進駐信義商圈，不僅展現數位零售實力，也把多年促銷法寶「滿千送百」端進信義區，春節檔23日起精名品推出為期28天滿5000送500優惠，指定十大銀行最高回饋達13%，在寸土寸金的信義區，精名品門檻5000更是打破行情，加上全台9988個福袋發售，估計將帶動全台春節檔3.5%成長。

遠百營運長林彰豐16日指出，遠百2019年業績整體成長3000萬元微幅成長，今年在A13店開幕加入營運下，全台11個店業績有望大躍進，若是扣除A13、既有店目標成長2%。林彰豐說，今年景氣會比較好一點，以A13來說，光是過去20天試營運，包括卡地亞快閃、鼎泰豐、旭集等業績均超乎預期，在展店效益下，今年整體營收目標可超越去年再創歷史新高。

至於今年計畫，除了預期竹北新世紀購物中心可望今年底、明年初登場外，最大的改裝計畫是開幕已經超過50年、10多年未改裝的台北寶慶店。林彰豐指出，寶慶路的地點很好，位於人流相當多的西門町，但以目前的商品結構來說，並不符合當地調性，因此要進行動線、櫃位的調整，要更強調年輕化與流行，更符合西門町的屬性。 林彰豐說，寶慶店改裝規模約5~6成，引入更多餐飲、運動休閒、潮牌、女裝等，會在第2季起陸續調整，周年慶前全部完成，去年寶慶店的營收約18億元，調整完後目標要到20億元以上。此外，桃園店、高雄店也會有部分調整，規模約10~20%，而台中大遠百、板橋大遠百也會有小幅的汰舊換新。

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