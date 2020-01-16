朱柏仰（Paul）16日錄衛視中文台《一袋女王》，他透露3歲大女兒是自己的福星，去年大女兒看到前年他的大腸鏡照片，指定要新照當耶誕禮物，他因此安排檢查，搶在耶誕節早上完成，沒想到醫生在他的大腸切下2顆腺性息肉，經化驗非良性，醫生甚至直言，「大腸癌徵兆！」讓他聽完嚇傻，大呼幸好女兒有指定耶誕禮物。

Paul表示：「因為都沒有什麼徵兆，如果那2顆再放2、3年下去，發現時一定變成大腸癌，我又有家族病史。」他提及爺爺、爸爸都罹癌，割完息肉他安心許多，現在每年健檢一次。他與老婆咪咪經常自己下廚，飲食本來就以蔬食居多，檢查後延續好習慣，他透露大女兒現在會做比薩、節慶餅乾，唯一後遺症是自己越來越胖。

Paul大讚女兒是福星。（衛視中文台提供）

年關將至，Paul笑稱今年菜單已開出，封肉、梅干扣肉、佛跳牆等大菜全都自己做，他們夫妻與2個女兒也會到薄荷島出遊，「本來只想帶大女兒，結果她說妹妹不去，我也不去，乾脆全家一起玩。」談到女兒們的教育，他有感而發，「算命師說大女兒出國讀書，覺得孤單，很快就會跟外國人閃婚，所以她在家裡附近念書就好。」現場一陣笑聲。

(中時 )