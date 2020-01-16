第一波5G競標結果在今（16）日出爐，遠傳宣布取得3.5GHz及28GHz中高頻頻段各80MHz及400MHz。遠傳電信總經理井琪表示：「此次5G競標中，遠傳取得足夠發展5G的頻譜，未來將結合先前已取得的700/1800/2100/2600 MHz等橫跨低中高頻頻譜，以及涵蓋全島的UMTS、LTE縝密網路，未來也將針對持續發展AR/VR、4K/8K等超高清影音串流服務，並推動大數據、人工智慧、物聯網相關創新應用發展。」

而在此次競標中，因政府釋出資源不足以提供產業發展需求，造成標金不斷上揚，因而造就「全球最高5G頻率標金」的結果，此結果不僅造成業者成本大幅增加，未來也將對消費者權益產生重大影響。

對此，井琪表示，「希望政府能參考美國成立『5G基金』的作法，自本次頻譜競標標金中直接提撥1/2標金協助電信業者進行5G建設與創新應用服務，這樣可以協助5G網路快速佈建，實質降低業者成本，方可讓消費者以較合理價格取得服務，毋須透過政府行政干預市場價格，並讓上下游產業能加速發展。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)