印度北方邦一間醫院手術室，竟遭一條流浪狗闖入，咬死了一名剛出生3小時的新生兒，孩子的父親得知後情緒崩潰，並指控醫院原本還想隱瞞真相，騙他們孩子出生就是死胎。警方獲報後抵達現場，目前正在等待驗屍報告。

綜合外媒報導，事發於13日上午8時，男子庫瑪（Ravi Kumar）的妻子坎尚（Kanchan）在北方邦法魯卡巴德（Farrukhabad）的阿卡什甘加醫院（Akash Ganga Hospital）生下孩子，但嬰兒出生後卻沒有人看管，被一隻闖進醫院的流浪狗給咬死。

庫瑪表示，「醫院原本說妻子可以正常分娩，但後來被帶去手術室剖腹，一個小時後他們告訴我手術成功，並把嬰兒放置在舊診所的一間病房中，叫我們在外面等，沒多久便聽到裡面醫護人員大喊『有狗』，我進去看到我的寶寶滿身是血躺在地上，身上有許多咬痕」，事後醫院竟想給他們一筆錢當作封口費，「他們告訴我，我的寶寶是死胎，流浪狗只是剛好闖進來。」

而此案調查人員表示，孩子家長稱嬰兒被獨自關在一間病房中，但當時因窗戶開著，才讓流浪狗闖入，導致嬰兒被咬死，「目前正在等待驗屍報告，才能對相關人員進行逮捕。」而地方法院法官辛格(Manvendra Singh)則表示，根據初步調查，嬰兒確實是被狗咬傷，目前正調查流浪狗是如何進入醫院的。由於院方與家長說法不一，目前該案仍全力調查當中。

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(中時電子報)