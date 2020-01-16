北市大同區知名的「皇家季節酒店」，近期連續遭人砸店鬧事，飯店員工驚嚇之餘打電話報案，警方到場了解後，認為可能與飯店業者、承包商間的千萬元債務糾紛有關，目前已鎖定嫌犯偵辦中。

據悉，該業者因在台中蓋了新飯店，但是上千萬的工程款項卻遲遲未給付予承包商，對方著急之餘又聯絡不上飯店負責人，便偕同友人一行共4人，從台中北上直奔「皇家季節酒店」討債，但仍無法見到負責人。之後，飯店員工便看到一群陌生男子，連續3次來要錢、鬧事，不得不向轄區警方大同分局報案。

本刊調查，北市「皇家季節酒店」於2006年間開幕，由於地點鄰近西門町、寧夏夜市及台北車站，是不少遊客的住宿首選，也獲評為4星級酒店，而酒店所屬集團另在北投區、台中市也各投資了1間分館，都頗具規模，住客整體評價也不錯。

記者致電該飯店，表明想了解是否有人前往鬧事、積欠工程款項等，但工作人員低調表示不知情，隨即掛上電話，不願再回應。

(中時電子報)