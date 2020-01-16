2016年2月美濃強震造成維冠金龍大樓倒塌，造成115人死亡，罹難者家屬透過消基會向建商提出團體訴訟求償35億多元，歷經3年半，台南地方法院認定建商林明輝等5人偷工減料，判建商等人損害賠償4億多元及懲罰性賠償2億9千多萬元，合計7億1千多萬元。全案可上訴。

台南市永康區的維冠金龍大樓因2016年的美濃強震倒塌，造成115人、104人受傷，建商林明輝等5人因業務過失致死罪判處5年徒刑定讞，均併科9萬元罰金，另外建築師張魁寶、鄭進貴、維冠公司設計部經理洪仙汗、大合鑽探技術顧問公司結構技師鄭東旭向法院提起上訴，在2019年2月遭最高法院駁回上訴，於2019年3月4日入監服刑。

在刑事判決定讞後，這也是維冠金龍大樓首次宣判的民事求償案，台南地院在16日判林明輝、張魁寶、鄭進貴、洪仙汗、鄭東旭應給付損害賠償4億633萬5339元及法定利息；林明輝、張魁寶、鄭進貴及大合公司應給付懲罰性賠償2億9429萬7935元及法定利息。

另外，法扶基金會受理51位民眾向建商求償50億多元，謝姓受災戶等6人對台南市府及燦坤公司請求國賠的2345萬多元，劉姓受災戶對市府工務局請求國賠2億7889萬元，目前還在台南地院審理中，而台南地檢署代位求償提出犯罪被害補償金7227萬元一案，將會在17日下午5時宣判。

(中時電子報)