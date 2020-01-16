新北市一名林姓男子約一名女子前往信義區夜店喝酒，半夜離開時把她帶回自己住處，並保證絕對不會碰她。女子信以為真來到林男住處，因為喝醉酒而躺在床上休息，林男卻趁機強壓女子並用下體撞她、對她指姦，還說「帶妳回家就是要做那個，不然要怎樣？」新北地院審理此案，依強制性交罪判林男3年6月有期徒刑。

判決書指出，林男2018年2月認識女子，在3月1日晚間9時約女子在西門町見面，隨後一同到信義區的夜店聊天、喝酒，直到凌晨2時許才步出夜店。林男當時建議女子可到自己位於新北市三重區的住處，保證絕對不會碰她；女子不疑有他，隨他回家聊天，但不久後便說自己很累、想要休息。

林男住處位於新北市三重區。（圖／Google Map )

林男對坐在椅子上的女子表示，想休息的話可以躺上床，再次強調自己絕對不會對女子有不軌行為，但女子躺上床之後，林男卻壓到女子身上狂親她，還隔著衣物用生殖器一直用力撞女子下體，拉開女子長褲拉鍊並伸進內褲裡，露出惡狼本性，說：「帶妳回家就是要做那個，不然要怎樣？」

女子表示自己當時又醉又累，但有極力反抗，怎知林男一手就抓住自己的手，另一手順利指姦得逞，自己後來猛抓林男脖子，才順利掙脫，趕緊逃到附近的便利商店。

林男不死心，跟著女子來到便利商店，繼續勾勾纏，女子躲在角落大叫：「你不要進來！」張姓店員見狀，便將林男請出超商，前後共3次，林男還是不肯走，最後店員報警才離開。

據便利商店監視器畫面，林男不停對女子說：「妳說不要我就真的停手啦」、「因為我怕後續妳會去報警」、「沒有停妳會出來嗎？」但事後又傳訊給女子「有點衝動對不起原諒我好嗎」、「Sorry 」。

新北地院審理此案，認為林男違反女子意願而為強制性交犯行，事證明確，依強制性交罪判林男3年6月有期徒刑，全案可上訴。

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(中時電子報)