歌手鄧紫棋日近日推出全新專輯《摩天動物園》，近來工作忙碌，但仍常在社群媒體發文與粉絲互動。她日前貼出2張穿著短褲坐在床上的照片，由於雙腿打開角度超大，又是男友視角，讓粉絲看了也忍不住暴動，已破5萬人按讚，大喊「太撩了！」
鄧紫棋13日在臉書發文「我很像很少穿粉紅色，Seldom do I dress in pink」並配上2張照片，只見她長髮散下，身穿粉紅色襯衫、短褲搭領帶，手指還拉著頭髮，表情看起來相當性感。
雖然發文重點是「粉紅色」，但大批粉絲忍不住歪樓，因為2張照片的拍攝角度是「男友視角」，拍攝地點又是令人充滿暇想的柔軟大床，再加上鄧紫棋雙腿角度大開，性感指數直接爆表！
許多粉絲留言表示「眼睛要壞了」、「穿短褲還在床上拍，這樣很不得了，因為太撩了」、「粉嫩粉嫩的」、「腿好長」、「美爆了！就像剛開的粉紅玫瑰」、「下次別穿那麼少」。
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(中時電子報)
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