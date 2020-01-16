36歲女星郭碧婷因參加陸綜真人秀，與「龍五」向華強的兒子向佐相戀，被1顆超大5克拉鑽戒收服點頭下嫁。婆婆陳嵐人前人後超級寵媳，昨（15日）還和郭碧婷一同舉辦慶生會，看起來完全沒有婆媳問題。向佐表示她們2人生日只差1天，乾脆以後都一起辦，網友也稱這郭碧婷、陳嵐感情那麼好，「根本親生母女！」

郭碧婷和陳嵐生日只差1天，15日一同慶生。（合成圖／郭碧婷、向佐JackyHeung微博）

郭碧婷還沒嫁入向家，就已成功收服公婆，還讓陳嵐豪擲千金在林口買地，只為了讓郭碧婷養流浪動物。去年9月向佐和郭碧婷在義大利布里島（Isola di Capri）舉辦婚禮，也傳出一應細節都由陳嵐親自操刀，就是為了要盡善盡美。

郭碧婷和向佐的婚禮，由陳嵐一手操刀。（合成圖／郭碧婷微博）

雖然郭碧婷是今（16日）生日，但昨日剛好是陳嵐生日；向佐在微博貼出多張生日會照片，並Tag陳嵐、郭碧婷，寫道：「我最愛的女人們，生日快樂，有你們真好、真幸福，一個15號、一個16號，一起過好了！」

向佐發文配圖讓郭碧婷美美示眾，自己則相當搞笑。（合成圖／向佐JackyHeung微博）

郭碧婷嫁入豪門，婚後生活看起來相當幸福；許多女人擔心的婆媳問題，在向家好像也完全不用怕。許多網友直說「兩位向太生日快樂」、「這對婆媳根本像是親生母女吧」、「只差1天真是緣份」。

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(中時電子報)