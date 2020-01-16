大陸國台辦新聞發言人馬曉光，昨（15日）表示陸客自由行是當初在「兩岸關係和平穩定發展的大背景」之下，才會展開。自從去年8月1日禁令暫停，來台陸客越來越少，若不恢復，2月起自由行旅客將「歸零」，預估台灣每月將少賺45億觀光財。有業者直言：「很多同業會很慘！」

國台辦新聞發言人馬曉光。（圖／燃新聞微博）

去年12月陸客團體加上自由行，單日人數最少只有650人，觀光業自從禁令開始已大受影響。據《中國時報》報導，一名旅遊業者透露，去年上半年，每約月有5000人次自由行陸客送件到移民署辦入台證，但8月後不僅變少，近日已跌到每日只有100多人，2月起更將無人申請，直接歸零。另一名租車業者也說：「現在幾乎看不到人了，很多同業會很慘！」

業者指出，去年1、2月來台的陸客人數分別約為10萬、13萬人次，而去年的農曆春節在1月，今年在2月，所以今年度跨年、春節將是最後2個高峰期，他直言：「然後畫下句點。」若以每月減少10萬人次計算，每月台灣將損失45億元，一年下來將少賺540億元。

(中時電子報)