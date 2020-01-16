上周總統大選立委選舉甫落幕，台北市第3選區的民進黨立委候選人吳怡農，雖然不敵對手蔣萬安而落選，但他結實又壯碩的身材，與迷人的笑容，讓她人氣依舊居高不下，不少女網友為了他，直接變成「農婦」相挺。而近日有網友曝光吳怡農的國小時期大頭照，與現在的模樣相比，頗有「男大十八變」的感覺，不少男女網友看了都覺得很有趣，讓吳怡農再度成為討論話題。

吳怡農小時候與現在的他，從照片看得出來五官特徵，但仍有不少網友認為他「男大十八變」，越長大越帥。（圖／翻攝IG）

有男網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO出吳怡農國小時期的畢業紀念冊大頭照，並表示吳怡農是他國小的隔壁班同學，提到：「希望小學的時候我們沒打架過，因為現在也打不贏了」。

而從網友所分享的照片可看出，國小時期的吳怡農，雖然畢業照上沒有笑臉，但細長的眼睛與高挺的鼻子，還是隱約看得出是吳怡農本人。而吳怡農小學照片曝光後，網友們紛紛留言「小時候看不出帥欸」、「事實證明⋯⋯男大十八變」、「農農眼睛長大了」、「為什麼一堆小時候不怎樣的，長大都變這麼帥」。

吳怡農小時候看起來很青澀，從五官特徵仍看得出來是他本人沒錯。（圖／翻攝IG）

而其實吳怡農早就在個人IG分享過年幼時期照片，現在的他已明顯擺脫青澀，讓不少女網友甘願當「農婦」，持續支持吳怡農。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)