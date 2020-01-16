信義鄉櫻花季將於1月22日到3月1日在草坪頭玉山觀光茶園登場，鄉公所16日舉辦記者會對外說明花況。（張晉銘攝）

活動邀請隆華國小小茶藝師茶席演出。（張晉銘攝）

桐林家政班帶來樂舞迎春風的表演。（張晉銘攝）

信義鄉櫻花季將於1月22日到3月1日在草坪頭玉山觀光茶園登場，鄉公所指出，今年因為氣候的關係，整體花況提早盛開，預估過年期間會處於極大值，加上水氣特別足夠，花況會呈現近幾年最漂亮的一次， 屆時4000多棵櫻花樹爭奇鬥艷，美不勝收。

信義鄉長全志堅表示，今年因為氣候的關係，花況提早開始，預估極大值落在過年期間，目前山櫻花已經盛開，後續還有富士櫻、吉野櫻、八重櫻、桃李和杏花，到時候會一起盛開，預計花期可持續到3月中旬；加上今年水氣特別足夠，花況將成為近幾年最盛大漂亮的一次，歡迎民眾來到信義鄉走春和東埔泡湯，並採購高山農特產品。

觀光處長王源鍾說，近年來草坪頭投入許多公共建設，讓觀光環境更友善、安全與便利，縣府和鄉公所還有一個共同的願望，希望最美山谷中的電線未來可以地下化，不管在經費或電力公司的協調，大家會一起來努力，把最漂亮的天際線還給遊客，持續擦亮南投觀光首都的招牌。

鄉公所指出，玉山茶園面積達50公頃，當初為提升茶園觀光價值，在園區內種植櫻花和桃李等數千棵，其中草坪頭觀光休閒農園沿路種植4000多棵櫻花樹，每到繁花盛開的季節，可看到粉紅櫻瓣伴隨著翠綠的茶園，吸引遊客到此漫步於櫻花小徑中，享受茶鄉風光與濃郁茶香，每一個角落都可以成為明信片的美麗瞬間。

另外，今年每人酌收清潔費50元，同時比照去年進行交通管制，以確保周邊交通順暢，假日期間自行開車前往的民眾，可將車輛停放於桐林道路，再轉搭接駁車前往，接駁時間為8-16點，遊覽車可行駛到草坪頭牌樓處讓乘客下車。

(中時 )