108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽第四階段預賽今天在世新大學、台灣科技大學展開4天激戰，已經確定晉級8強的義守大學，今天先遇上要為8強席次努力的文化大學，首節義大讓文化只拿9分，就此領先到終場，63比55收下今年賽季在預賽的第10勝。

上半場打完落後9分的文化，第3節曾把差距縮小到只剩3分，不過義大後衛劉承彥的壓哨三分球，幫助義大再稍微拉開，加上第4節初文化遇亂流，被義大10比0攻勢澆熄最後反撲氣燄，想要晉級8強還要再努力一下。

義大女教頭謝玉娟表示，球隊這階段吳彥侖、徐鉦順、羅建斌三位研究生都不會打，對教練工作有興趣的吳彥侖，目前在大陸寧波大學藉由助理教練學習，8強賽階段再回來助拳。

少了研究所學長、加上大三、大四生只有4人，謝玉娟認為是時候其他人要替跳出來扛任務，特別是球隊在禁區戰力只剩碩一的呂威霆，在這個斷層下，更需要同為碩一的邱忠博快速成長。

本季擁有13名大一新生的文化，陣中唯一的大四好手余孟耘，之前透過泰山高中安排，和韓國濟物浦高中進行友誼賽時腳拉傷，今天未能登錄出賽。

(中時 )