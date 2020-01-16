頭份警分局官警參加農民節踩街活動，宣導重要節日安全維護工作。〔謝明俊攝〕

頭份市農會16日上午舉辦農民節踩街活動，轄區頭份分局為了年節將近，特別派員參加踩街，透過參與地方上民俗活動，來進行重要節日安全維護宣導，期望所有市民能夠過夠平安好年。

踩街遊行活動，包括頭份市長羅雪珠、立委徐志榮、縣議員徐功凡、張淑芬、黎煥強等人均到場參加，頭份分局特別指由副分局長張進基率偵查隊長、各組組長、各所所長及義警志工等協勤民力40餘人徒步參加遊行活動，活動中向民眾宣示頭份分局將全力為轄區治安、交通打拚，肩負家園重任，讓頭份、三灣、南庄鄉親平安、順心歡喜過新年，遊行活動過程與沿途商家互動及宣導，民眾反應熱烈。

頭份分局分局長邱紹雄表示：春節期間本分局為了營造「平安、祥和、快樂」的幸福家園，讓民眾歡喜過新年，將盡最大力量，達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的目標，確保社會安寧，使民眾能歡渡佳節；另南庄老街仍為本分局交通疏導重點，將加派員警全力疏導交通。轄區頭份交流道東側引道、苗17線、三灣國中前、中港溪橋等重要路段也派遣警力定點或機動疏導車流，讓民眾對本轄交通狀況有良好的印象，也讓返鄉遊子及外出遊客「快快樂樂出門、平平安安回家」，並請民眾能給予犧牲假期辛勞執勤的警察同仁鼓勵與支持

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