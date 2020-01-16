防衛新聞(Defense News)報導，為了應對新的飛彈威脅，美國海軍將要為升級伯克級驅逐艦的神盾雷達：從原本的被動陣列式AN / SPY-1D，換成主動陣列式SPY-6雷達。

阿利伯克級(Arleigh Burke class destroyer)是美軍第二代神盾軍艦，也是目前數量最多的一型，這還不包括授權給盟國的相似型軍艦。然而伯克級問世至今也已30年，因此上頭的「神盾」，也就是AN / SPY-1D被動式相位陣列雷達，技術已經並非頂尖，因此將要換裝主動陣列式的SPY-6雷達，以確保科技優勢。

美國海軍綜合作戰系統計劃辦公室計劃經理傑森‧霍爾上尉(Jason Hall)說，先更新雷達的是伯克IIA型驅逐艦，這也是對 SPY-6雷達的實際測試。未來計畫中的伯克III型，會直接安裝SPY-6雷達。

雖然霍爾沒有說美國海軍計劃升級多少艘伯克IIA型，但是一位海軍消息人士估計，至少將有12~20艘得到升級，這樣的生產規模比較合理，而且多數伯克IIA仍有頗長的服役年限。

SPY-6雷達的最大突破在於，它能夠同時進行多種偵測工作，包括追查彈道飛彈、領域防空和反水面作戰行動。它採用氮化鎵技術，靈敏度是SPY-1D的30倍，追蹤目標能力增加6倍而且比舊的SPY-1D系統更易於維護，雷達輻射組件與外罩都模組化設計，僅用扳手和起子即可更換元件，安裝空間也較小。

美國海軍表示，考慮到未來俄羅斯和中國大陸的超高速反艦巡弋導彈，或是彈道飛彈所構成的各種威脅，都對美國在世界海洋上的海軍霸權構成了挑戰，也就需要更先進的雷達系統。

(中時電子報)