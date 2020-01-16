家樂福內湖分公司，因2樓防火鐵捲門無法正常起降違規。（台北市法務局提供／游念育台北傳真）

太平洋崇光百貨敦化分公司因安全梯間堆積雜物妨礙逃生而違規。（台北市法務局提供／游念育台北傳真）

農曆春節來臨，百貨、賣場及大型餐廳湧入採買年貨人潮，台北市法務局針對5000平方公尺以上大型百貨、1500平方公尺以上餐廳無預警公共安全檢查，共抽檢35家百貨賣場、10家餐廳，其中4家違反建築法，分別為美麗新廣場、家樂福內湖、Bella Vita及太平洋崇光百貨敦化分公司，已要求立即改善，並裁罰12萬元。

歲末年終大型百貨賣場和餐廳，易湧入大量人潮，建管處指出，若發生災害將造成嚴重傷亡，因此特別重視公共安全檢查，稽查項目包含建築物構造及設備安全以及安全門梯間等區域，不可堆置雜物及貨品，否則將依法開罰。

法務局主任消保官楊麗萍指出，美麗新廣場及家樂福內湖分公司，因2樓防火鐵捲門無法正常起降違規；Bella Vita及太平洋崇光百貨敦化分公司，則因室內通路及安全梯間堆積雜物妨礙逃生而違規，已向各家業者開罰12萬元，目前皆全面改善。

記者致電美麗新樂園業者指出，防火鐵捲門會定期安檢，違規部分也已改善；家樂福內湖店無人接聽電話、Bella Vita及太平洋崇光百貨，因長官不在無法回應。

楊麗萍提醒，民眾如發現百貨賣場或餐廳的安全門梯、走道、逃生避難動線、自動防火捲門下方或排煙室，有違規設攤或堆置雜物等現象，可隨時向建管處檢舉。

(中時 )