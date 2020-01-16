林智堅今天下午前往該雞排店，當場捲起袖子、戴上口罩當起臨時店長，親自炸雞排。（陳育賢攝）

市長林智堅（右）16日前往感謝雞排店老闆支持，也當起1日店長炸雞排與賣雞排，還當場宣布再加碼送817杯青草茶。（陳育賢攝）

新竹市東門街1家雞排店老闆曹維真，為慶祝小英總統以817萬票連任，決定在19日中午免費發放817份雞排與朋友加碼贊助的817份玉米筍，市長林智堅獲知後，不僅16日前往感謝曹維真的支持，也當起1日店長炸雞排與賣雞排，還當場宣布再加碼送817杯青草茶。

林智堅今天下午前往該雞排店，當場捲起袖子、戴上口罩當起臨時店長，平時就善於煎魚和烤肉的他很快就上手，他開心的對顧客叫賣說，「6分鐘就可給你絕世香雞排哦」！

林智堅說，炸雞店的工作需要熟能生巧，就如推動市政工作，組成會做事的團隊並1步步邁進，才能得到市民的肯定與支持。

由於曹維真與林智堅都是3個小孩的爸爸，兩人一見面也大聊爸爸經，曹維真說，這幾年對新竹市施政特別有感，尤其是公園整建，讓他有更多蹓小孩好去處，他說，以往在新竹假日都沒什麼去處，但是林智堅上任後，整建公園綠地與動物園，城市變得比以前更美，位在市中心的雞排店也明顯感覺人潮變多，生意自然越來越好，因此他也大力推荐民眾領完雞排後，順便到新竹動物園來趟新竹小旅行。

對於為什麼要免費送雞排，除了要慶祝小英連任外，他直說是「實在是看不下去了！」，他說，很多政治人物選前都說要發雞排卻食言，他決定乾脆自己來，雞排每分60元，817份雖然要約5萬元，但是他送的很開心。

朋友看到他的「壯舉」之後，也決定共襄盛舉，加碼贊助817份玉米筍，加上林智堅今天臨時加碼贊助的高家冬瓜茶的青草茶，邀請大家周日來領取後順道暢遊新竹。

(中時 )