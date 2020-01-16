苗栗縣警竹南分局為改善高齡者偏高的違規肇事率及事故傷亡率，特別在15日上午在家族社區關懷C級巷弄長照據點，舉辦一場別開生面的高齡者交通安全宣導活動、到場參加的阿公阿嬤們興高采烈，場面熱鬧歡欣宛如一場嘉年華會，令人印象深刻。

根據交通部道路交通安全督導委員會統計，高齡行人發生交通事故比例，相較於其他年齡層高出許多，由於時序正值冬季，晝短夜長，清晨或黃昏天色昏暗，光線不佳情形下，容易造成車輛駕駛人視線不良，導致交通事故發生，警方宣導參與長輩，昏暗天候外出時應穿戴亮色或鮮豔衣物。年長者通過路口，除要遵守號誌指示通行，不任意穿越車道、闖紅燈。還有在路口停等紅燈時要與馬路保持適當安全距離，避免他車輛轉彎時碰撞。通過路口時，也要隨時注意轉彎車輛，讓別人看得到你，確保自己安全。

竹南分局長張文川也呼籲：因應農曆春節連續假期，自今16日22時起，警方開始執行「109年加強重要節日安全維護工作」，將投入大量警力，加強治安、交通工作，希望所有用路人遵守相關交通法令，勿心存僥倖、以身試法。

(中時 )