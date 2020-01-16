前台北縣長周錫瑋今天以「百年老妖」形容國民黨，提出下屆黨主席應建立「集體領導制」，且本身不參選或擔任公職，提名至少三分之一40歲以下新生代參選。對於是否參選黨主席？主張國民黨打掉重練的周錫瑋表示「還沒決定」，但他已和許多朋友討論國民黨未來改革的事。

周錫瑋以「挑戰百年老妖、國民黨下一步怎麼走？未來的國民黨主席要做什麼？」為題，在臉書發文說，這次選舉結果，代表國民黨失去多數台灣人民的信任，我們要維繫國民黨僅存的一口氣、支持者的團結，等待國民黨再起的時機。

周錫瑋對下一屆黨主席提出三項主張：1、各種選舉，國民黨必須推出至少三分之一40歲以下的候選人新生代，30歲以下優秀同志優先提名。2、黨主席不參選、不擔任任何公職，全力輔選，讓黨成為單純的輔選機器。3、國民黨主席應該建立「集體領導制」，才能更貼近民心。

周錫瑋受訪表示，集體領導是許多人建議，未來政策方向及決策不應再由一人決定，黨內應順應潮流；他很希望跟大家一起討論，國民黨現階段要避免分裂、分歧。

至於是否參選黨主席？周錫瑋說，還沒決定，但他已和許多朋友在討論未來改革的事。

(中時 )