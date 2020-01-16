▲日月潭民宿協會理事長張心盈歡迎遊客來魚池鄉感受花卉嘉年華、觀光藝術節燈會暨民宿節活動的不同幸福體驗。（民宿協會提供／楊樹煌南投傳真）

▲日月潭民宿協會由理事長張心盈（左）率隊歡迎大家到南投賞花、遊燈、度假。（民宿協會提供／楊樹煌南投傳真）

2020南投魚池花卉嘉年華、觀光藝術節燈會暨民宿節活動，將自18日起，配合綽約花姿展及神祕熱鬧的華燈花燈，持續到3月7日，展開為期50天的觀光盛會，且在活動期間祭出接駁免煩惱、住宿享優惠及打卡送好禮的大好康，日月潭民宿協會理事長張心盈歡迎遊客來魚池鄉及日月潭感受不同幸福體驗。

魚池鄉得天獨厚的秀毓環境，為迎接2020到來，今年首度舉辦觀光藝術節暨民宿節系列活動，展現豐收的農特產品、滿村滿街的各式花卉大展，以及熱鬧的花燈，並有各項加值服務，尤其民宿節優惠續到3月7日結束，值得遊客前來旅遊享好康。

南投縣日月潭民宿協會理事長張心盈指出，魚池鄉首辦的觀光藝術節暨民宿節活動，主要是配合發揚魚池觀光藝術節花卉及燈會活動，讓前來南投縣魚池鄉及日月潭旅遊的遊客「盡興遊．輕鬆宿」，增強觀光遊客的豐富性，並在停留期間，享受輕鬆慢活的快樂時光。

張心盈強調，觀光業不景氣，觀光旅遊業及民宿業只能自求多福，自力更生，配合地區的燈會活動，全力拚觀光、拚經濟，創造遊客的福祉，順便帶動觀光產業發展，帶給遊客有價值的觀光旅遊，締造雙贏，才是觀光產業追求的目標。

張理事長並指出，今年南投縣民宿節活動，在場地寬廣又有優美環境的魚池鄉三育神學院舉辦，感謝交通部、日管處、南投縣政府及魚池鄉公所大力支持推動，帶給業者更大的信心與鼓舞，活動中有豐富的節目演出，豐厚的特色打卡扮手禮以及超優惠的住宿折扣，相信定會帶給遊客不同的幸福體驗，歡迎大家到南投賞花、遊燈、度假！

(中時 )