「（火旁）龍巡庄 暢旺台3」16日宣告啟動系列活動。（何冠嫻攝）

「（火旁）龍巡庄 暢旺台3」活動，16日苗栗市公所安排龍隊於頭屋雅聞玫瑰森林，穿梭玫瑰花叢起舞。（何冠嫻攝）

苗栗市公所響應國發會推動地方創生及客委會輔導的台3線客庄區域產經整合計畫，在今年（火旁）龍系列規畫「（火旁）龍巡庄、暢旺台3」，獲台灣雅聞集團支持，結合傳統客家民俗在地產業並串聯鄰近鄉鎮，（火旁）龍出庄巡遊，讓更多人看見苗栗特有文化，創造雙贏共榮。

如波浪翻騰的客家龍穿梭於盛開的玫瑰花園。（何冠嫻攝）

「（火旁）龍巡庄、暢旺台3」啟動儀式16日在頭屋鄉雅聞玫瑰森林登場，邱鎮軍與苗栗縣副縣長鄧桂菊、文化觀光局長林彥甫、客委會客發中心主任何金樑，立委徐志榮夫人王慧珍、市代會主席邱炳光等人，完成祥龍拼貼，宣告啟動系列活動。金曲歌手東東也發表新創作的（火旁）龍主題曲，帶有鞭炮聲節奏舞動青春，活絡現場氣氛。

隨後，鼓聲響起，客家舞龍穿梭在玫瑰園中，民眾紛紛爭先搶拍，成功吸引目光。鄧桂菊指出，苗栗元宵（火旁）龍民俗舉辦20多年，每年更加精彩盛大，今年更結合企業、串連鄉鎮市公所發揮團隊力量，另融入創意與科技多種元素，2020（火旁）龍七部曲精彩可期。

市長邱鎮軍表示，推動苗栗（火旁）龍文化與台3線的產業結合外，並促成將於（火旁）龍之夜表演的無人機表演團隊「台灣Drone100技術團隊」，與國立聯合大學簽署合作備忘錄，建立產、官、學合作，活絡並行銷苗栗（火旁）龍文化，帶動產業發展。

（火旁）龍系列活動期間，龍隊將下鄉巡遊台3線，預計初一上午11點在頭屋「雅聞七里香玫瑰森林」、下午2點於三義「雅聞香草植物工廠」表演，另有大湖、獅潭、南庄等地的店家、廟宇響應，期望以苗栗特有的（火旁）龍文化，為台3線沿線產業與經濟發展「祈福開運」。

「2020苗栗（火旁）龍系列活動」相關活動訊息請上「苗栗（火旁）龍」官網http://bang-long.com/ 或FB粉絲專頁https://www.facebook.com/bombingdragon/

（火旁）龍巡庄暢旺台3啟動儀式16日在頭屋鄉雅聞玫瑰森林登場。（何冠嫻攝）

（火旁）龍巡庄 暢旺台三！系列活動啟動。（何冠嫻攝）

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