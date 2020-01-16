年關屆近，正值尾牙高峰期，為應國人尾牙及春節期間餐宴較多，為易發生酒後駕車高風險時段，竹南警分局於15日晚間結合民力義警、志工團及守望相助隊，利用晚間用餐時段前往可能提供酒精飲料的餐廳，針對飲酒後欲離開的民眾進行防制酒後駕車宣導。

警方指出，尾牙團聚難免小酌幾杯，酒後誤認自己仍然清醒、能駕駛車輛的人不在少數，事實上即使意識清楚，酒測值仍可能超過違法標準，本分局為使民眾瞭解酒測值違法標準，本次宣導以酒精濃度測試儀器實際測量呼氣酒精濃度，叮嚀民眾落實「喝酒不開車、開車不喝酒」。

酒後駕車除可能違法受罰外，更會造成危及自己或他人生命之交通事故，警方也結合餐廳提供代叫計程車或呼叫代駕等服務，防止酒駕憾事發生。

竹南分局呼籲國人勿酒後駕車，酒駕零容忍是國人共識，然於酒酣耳熱之際，可能喪失正常判斷能力鋌而走險駕車返家，提醒餐廳凡發現民眾疑似酒後駕車，應立即協助勸導或制止，並促請藉由提供代客叫車或酒後代駕等服務，希望減少酒後駕車肇事，保護民眾性命及財產安全。

(中時 )