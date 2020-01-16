幸福飽胃站午餐券」使用日期是1月21日至2月10日，領餐時間是早上10點到下午3點。（周麗蘭攝）

雲林縣212家四大超商將成為弱勢家庭國中小學生寒假期間的「飽胃站」！縣府教育處針對四大類學生發放「 幸福飽胃站」午餐券，每人每天一張55元午餐券，可在四大超商購買麵包、便當等有營養價值的食物。

縣府去年暑假首次針對低收入戶國中小學生，委託超商業者或自助餐業者提供午餐，今年寒假擴及「低收入戶」、「中低收入戶」、「家庭突遭變故」、「經導師評估有需要」等四大類學生，發放每天一張面值55元幸福飽胃站午餐券。

教育處體健科指出，領餐日自1月21日至2月10日扣除春節與假日共11天，領餐時間是早上10點到下午3點，假日、春節仍回歸家庭照顧。

體健科表示，本次發放4146人份，預算是1500萬元，弱勢學生可在全縣7-11、全家、萊爾富、OK共212家便利商使用，超商業者會提供60元價值的優惠餐點。

體健科說，每學期受縣府補助營養午餐費的學生數約7000人，本次午餐券僅發4146人份，是考量有些學生參加學校營隊、輔導課，或住得偏遠根本無超商，委託學校提供餐點，或請自助餐業者送便當。

使用幸福飽胃站午餐券採「認券不認人」，午餐券有防偽標籤，每日固定一張，只能購買有營養價值食物，例如麵包、牛奶、便當等，不能買零食或日用品。

(中時 )