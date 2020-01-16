釋常源師父（中）16日下午至三重社會福利服務中心發送愛心年菜及物資，會後接受媒體採訪（戴上容攝）

趙媽媽在受贈年菜時當場淚崩 ，釋常源上前安慰。(戴上容攝)

家住三重趙媽媽的家境不好，女兒最近罹癌又有兩個孩子要照顧，16日參加聖慈山慈誠寺愛心送年菜活動，頻頻拭淚並向深坑聖慈山慈誠寺法師釋常源道謝，氣氛溫馨令人動容。

農曆春節即將到來，為使弱勢家庭能夠完滿圍爐，深坑聖慈山慈誠寺法師釋常源，結合其他慈善單位16日於三重社福中心準備200份的年菜、毛毯等物資，致贈新北市弱勢以及遭受家庭暴力的家庭，提前向弱勢戶賀新年。

釋常源師父16日下午至三重社會福利服務中心發送愛心年菜及物資，一位趙媽媽感激流淚，「我的女兒得癌症又要撫養2個孩子，家庭負擔很重，想到女兒不知道何時能康復，我這個做媽媽真的很傷心，感謝社會上的好心人，能讓我們家擁有美好圍爐。」

釋常源輕拍趙媽媽的背悄聲鼓勵，「你勇敢堅持下去，未來一定會有轉機」；三重社福中心督導劉彥伯補充，該個案一直持續服務中，未來會再媒合其他資源挹注。

釋常源表示，年關將屆家家戶戶慶團圓，但社會角落裡仍有一些需要關注的家庭，慈誠寺最早發源於三重田心子後來遷堂到深坑，母親時常提醒他要飲水思源，因此這兩年來每遇三大節日都會回三重來佈施，希望家家戶戶能過好日子。

新北市社會局社工科長劉文湘表示，釋常源師父平日常捐贈弱勢家庭所需的物資，特於年節辦理關懷餐會，此次年菜非常豐盛，有櫻花蝦米糕、佛跳牆、獅子頭、開運海鮮羹及蒜香河粉鮮蝦等，還有毛毯，讓弱勢家庭都能溫馨享用年夜飯。

(中時 )