英國正當決定是否採用華為5G設備的最後決策階段時，華為在倫敦舉行的開發者大會上，拋出向愛爾蘭和英國的開發商提供2000萬英鎊(約2600萬美元)資金，以為其總部位於都柏林的行動服務部門創建應用程式和服務。這個舉動固然是為自家鴻蒙系統增添助力，也不無向英國決策當局示好意味。

華為這一宣布是努力開發Google應用程式和服務的替代產品，並且還在積極努力減少對第三方供應商的依賴。同時，華為已經啟動了針對開發商的新激勵計劃。也是在華為受到美國制裁打擊而使其無法在其最新的智慧手機上使用Google的Android操作系統後，朝向更加自給自足的努力。

華為還將重點發展自己的行動服務。它已經推出了開放源代碼訪問工具包，供開發人員將其應用程式集成到華為應用程式庫中，這使該公司可提供與Google Play商店雷同的服務。

華為行動服務（HMS）在某些市場中也稱為華為ID，它使用戶可以訪問公司專門設計的應用程序，並將個人訊息（包括付款明細）存儲在雲中。

去年4月，該服務從深圳總部轉移到了都柏林總部的子公司，以進行該集團在中國大陸以外的所有移動服務的業務運營和開發，尤其是在歐洲。

華為目前在170多個國家/地區擁有6億行動活躍用戶，其中6800萬在歐洲。在2018年，每月有超過2.7億用戶從公司的App Gallery下載應用程式。

另據報導，華為正與印度開發商合作，以誘人的激勵措施來開發可以在該國的智慧手機提供的本地化移動服務。據報導，這家大陸公司正在與印度約150個頂級應用程式商進行談判，以使其在其HMS或華為媒體服務中獲得使用。

(中時電子報)