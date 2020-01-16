◎林榮德代理黨主席 北市議員喊失望

2020大選國民黨慘敗，黨內改革聲浪不斷，由林榮德擔任代理主席。北市議員王鴻薇16日表示，原來規畫的立委曾銘宗被作掉，中常委們竟推派一位以兩岸經商為重的中常委來做關鍵時刻的代理主席，「我失望了！」

◎最快19日免費搭 環狀線過年後通車

新北市捷運環狀線5日完成履勘，市長侯友宜今(16)上午前往營運前改善視察，他也現場宣布，最快今天就可以拿到交通部的營運核准函，將與台北市長柯文哲討論後確定時程，預計最快19日開放民眾試乘，農曆年後正式通車，試乘期間及通車一個月內民眾皆可免費搭乘。

◎升級冷氣團！年前這兩天最冷11°C

中央氣象局表示，明(17)日東北季風增強或大陸冷氣團南下，周五開始北台灣明顯轉冷，北部高溫將暴跌7°C，這一波冷氣團，周六、日清晨最冷，中部以北及東北部低溫12-14°C，空曠地區可能只剩11°C。

◎清大新療法 策反壞血管殲滅腫瘤

清華大學生物醫學工程所副教授陳韻晶、助理教授魯才德，近期共同研發出對付癌細胞的最新療法，可在注射特殊一氧化氮奈米載體後，把惡性腫瘤血管「正常化」，即可為癌症藥物和免疫細胞「造橋鋪路」，讓治療部隊如木馬屠城般進入腫瘤內部，有效殺死癌細胞。

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