好男人形象崩塌。(取自微博)

韓劇《奇皇后》男星朱鎮模近日手機遭駭客入侵，威脅他若不給錢就將公開手機內容，想不到朱鎮模不吃這套，反而揚言走法律途徑，令駭客氣炸公開他與張東健2013年的鹹濕聊天截圖，令兩位人夫形象崩塌，朱鎮模也在今(16號)透過經紀公司向對話中所牽連到的女性等所有人道歉，同時也強調自己絕對沒有非法偷拍女性身體！

朱鎮模與美女醫生閔惠妍新婚不過半年就捲入性醜聞，與張東健超鹹濕對話截圖遭駭客外洩，對此他今日透過經紀公司首度向對話中提及的女性與外界所有人道歉，坦言自2個月前受到駭客威脅，每天都過得喘不過氣的日子。

他更指責駭客惡意將對話內容惡意扭曲、修改，把他沒做過的事講的好像真的一樣，並在網路散播，強調自己絕對沒有傳播及偷拍女性身體，會硬起來對駭客行為進行法律訴訟，同時也會趁此機會好好反省，努力成為更好的人。

朱鎮模近日與某天王2013年聊天截圖韓網瘋傳，對話尺度超大，截圖中朱鎮模向對方分享多張穿著比基尼性感奶妹的照片，對象包括演藝圈練習生、女模、還有人妻！

朱鎮模稱自己寶刀未老，還邀約對方「哥，週六找點樂子，去嗎？」對方則是苦惱地回應：「但是沒活路啊，現在跟以前不一樣了。」而網友更從兩人對話中的蛛絲馬跡，推測某天王就是朱鎮模的好友張東健。

(中時電子報)