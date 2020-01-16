南投縣政府警察局16日舉行治安會報，會中副縣長陳正昇表揚防制詐欺有功的7位金融機構行員，針對他們機警反應、熱心關懷與主動參與的精神，以及協助建立完善的防詐安全網絡等表現，給予高度肯定。

南投縣警局表示，本次接受表揚的金融機構行員計有7人，分別是臺灣銀行南投分行胡姓和黃姓等2位行員、 元大銀行草屯分行張姓行員、 玉山銀行草屯分行胡姓行員、張姓和蕭姓等3位行員，以及中華郵政南投中興郵局李姓行員。

警方強調，成功攔阻的關鍵，是行員給予主動關心與詢問目的，即便民眾根據詐騙集團的指示說明，不過行員仍察覺有異，於是主動通報警方到場處理，讓民眾免於受騙之苦，累計11-12月成功攔阻金額約62萬元。

南投縣警局指出，經過分析犯罪手法，以「假檢警」、「假交友」及「假投資」為主，其中玉山銀行草屯分張姓行員，除協助警方當場查獲提款車手，並成功攔阻民眾被害款項6萬元，成為金融界的防詐達人。

(中時 )