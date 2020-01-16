大學學測明登場 試場午後開放查看 17:482020/01/16 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市一試場外掛有象徵「包中」的粽子造型吊飾，上頭寫有考生願望，吸引不少人駐足觀看，有的人則順手摸一摸粽子，祈求應試好考運。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市一試場外掛有象徵「包中」的粽子造型吊飾，上頭寫有考生願望，吸引不少人駐足觀看，有的人則順手摸一摸粽子，祈求應試好考運。（黃世麒攝） 連考兩天的109學年度學科能力測驗17日登場，16日下午2時至4時開放考場供考生查看；北市一試場外掛有象徵「包中」的粽子造型吊飾，上頭寫有考生願望，吸引不少人駐足觀看，有的人則順手摸一摸粽子，祈求應試好考運。 考生坐在自己應試的座位上複習課業，在大考前夕做最後衝刺。（黃世麒攝） 考生坐在自己應試的座位上複習課業，在大考前夕做最後衝刺。（黃世麒攝） (中時 ) #試場 #粽子 #開放 #學年度 #吊飾 也許您會感興趣 推薦閱讀 借鏡新加坡 宜全套開放 04:102020/01/13 金融．稅務 美籲台速處理美豬問題 豬農跳腳 13:472020/01/13 生活 《通信網路》電信業全面擁抱開放性網絡，智邦CEO掐指算...再3年 13:412020/01/13 財經 唐鳳：政院5月推出開放政府國家行動方案 21:062020/01/13 政治 唐鳳：5月推出第一版開放政府國家行動方案 22:372020/01/13 財經 含淚「吞口水」 洪一中籲本土球員忍耐 00:282020/01/14 體育 大學學測周五登場 16日下午開放查看試場座位 15:112020/01/14 生活 嘉義城隍廟咬錢鼠吊飾 初3初4限量發送 16:272020/01/14 生活 嘉義城隍廟咬錢鼠吊飾 招財神器 04:102020/01/15 地方新聞 大學學測17日登場 新竹市考生16日可查看試場 13:362020/01/15 生活 生活熱門新聞 升級冷氣團！年前這兩天最冷11°C - 生活 韩国瑜不喝酒睡不着？专家一句话打脸 - 生活 洪鴻鈞遺像迎回金門 殞落英靈安息故里 - 生活 尾牙解酒有撇步 營養師公認：這方法最有效 - 生活 喝咖啡益處多 醫：加這2物效果更好 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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