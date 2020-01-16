北市一試場外掛有象徵「包中」的粽子造型吊飾，上頭寫有考生願望，吸引不少人駐足觀看，有的人則順手摸一摸粽子，祈求應試好考運。（黃世麒攝）

連考兩天的109學年度學科能力測驗17日登場，16日下午2時至4時開放考場供考生查看；北市一試場外掛有象徵「包中」的粽子造型吊飾，上頭寫有考生願望，吸引不少人駐足觀看，有的人則順手摸一摸粽子，祈求應試好考運。

考生坐在自己應試的座位上複習課業，在大考前夕做最後衝刺。（黃世麒攝）

考生坐在自己應試的座位上複習課業，在大考前夕做最後衝刺。（黃世麒攝）

(中時 )