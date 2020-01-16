攸關奧運資格的6搶1賽事教練團成員尚未底定，據傳中信兄弟副領隊彭政閔、二軍客座投手教練王建民、首席教練陳江和都有機會入列，不過中信兄弟領隊劉志威則說，球團雖然支持，但是昨天聯盟才以電話通知，因此今天無法馬上回復能否讓當事人加入。

劉志威表示，昨天才接到中職秘書長馮勝賢的電話通知，「昨天才正式收到，今天就要回覆有點困難，球團的前提一定是支持中華隊，不過當事人也剛接下新職位，也要尊重其他團隊工作人員，所以球團還需要討論。」雖然球團立場是當事人同意就支持，不過因為時間太緊湊，還沒有機會進行討論，因此無法給出確定答案。

對此，彭政閔、王建民、陳江和不約而同表示都會尊重球團，彭政閔也說在接下副領隊兼農場主管後，也要協助訓練，等於一人要身兼三職，可以說是忙翻天，「我自己在4月也會出國進修，時間可能會重疊，還要再與球團討論。」

(中時 )