新春好消息，果粉們照過來，風靡全球的最新AirPods Pro將於2020/1/23在全台遠傳直營門市開賣！為回饋忠實的果粉們，遠傳特地祭出好康優惠，搭配指定超夯專案立刻享0元帶回家！如果想購買iPhone新機的消費者，遠傳同樣提供指定專案優惠，幾乎只要AirPods 2的價格就可入手最新AirPods Pro，與新機一同有感升級！另外，friDay購物也可以搶好康，自2020/1/17起開放預購，特惠組指定iPhone 11手機加AirPods Pro最低31,900元起，還有AirPods Pro新春福袋組，特價只要9,990元，數量有限，售完為止。

遠傳超夯專案&好康1+1方案資費表。(遠傳提供／黃慧雯台北傳真)

全新AirPods Pro搭載「主動式降噪」功能採用與先進軟體結合的雙麥克風，並針對每個耳朵與耳機貼合度持續進行調節，以達最佳的收聽品質。另具備「通透」模式，可讓使用者聽音樂的同時，還能聽到周遭環境的聲音。此外，最長可達 5 小時的聆聽時間，在「主動式降噪」模式中，AirPods Pro 充電一次，聆聽時間最長可達 4.5 小時，通話時間最長更可達 3.5 小時。在搭配無線充電盒進行額外多次充電的情況下，可提供超過 24 小時的聆聽時間，或是超過 18 小時的通話時間，無論是新春出遊，聯繫親友通話、聽音樂都不斷電！

(中時電子報)