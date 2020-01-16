能想像在努力排便時猝逝嗎？聽起來可能很弔詭，但其實不少人都在蹲廁所時意外去世。一名72歲的老翁因為便秘問題，睡前進廁所後就此倒地，送醫急救不治。像這種情形，在秋冬季節特別常發生。

根據《澎湃新聞》報導，大陸一名72歲朱姓老翁，本身患有高血壓和心臟並多年，有規律服藥，但在1月7日晚間，已便秘3天的他決定進廁所再試一次，但不幸的是，老翁一進去廁所不久，家人便聽到「咚」一聲巨響，老翁就此倒地不起。

老翁因便秘導致急性心肌梗塞，千萬別覺得荒謬，常見的心肌梗塞誘因，「便秘」就是其中之一。其他分別為「寒冷刺激」、「過勞」、「情緒激動」、「暴飲暴食」、「飲酒吸菸」。

溫州市中心醫院心內科主任醫師賈珠銀指出，在如側時，不論是大小便，若便秘和憋尿用力屏氣時，會使胸腔內壓急劇升高，強烈刺激迷走神經，抑制了心臟的電傳遞。隨後心率會減慢，並出現血壓劇降，甚至嚴重會出現心肌供血不足，或致命的心律失常、心臟驟停。

研究指出：老年人中至少25%～33%的人存在排便困難等便秘症狀，在健康人群中約10%的人有便秘病史，女性便秘患者則是男性便秘患者的4倍以上。

尤其對於急性心肌梗塞患者，心肌是更加脆弱。除了在用力排便、屏氣時，會引起腹壓與胸腔壓力增大，易引起心臟破裂。心血管不好的患者在排便持若續用力，也易使冠脈血流減少誘發心絞痛等惡性心律失常，最後導致猝死。

另外，用力排便、屏氣也會使外周血管阻力增大，血壓突然上升，恐引起腦出血、腦梗塞等腦血管意外。所以，對於有患心絞痛、心肌梗塞問題、心肌肥大、主動瓣膜狹窄、嚴重高血壓的患者，需要注意排便太過用力存在風險，最好從飲食開始改善，保持每次大便通暢。

(中時電子報)