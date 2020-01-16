高雄老牌「大八大飯店」去年熄燈，聯上餐旅集團入主，1月15日試營運。業者透露，光是1、2樓就狠砸1億元改裝，預計全年業績目標上看5億元。最受矚目的「帕里巴黎自助餐」走精緻化路線，小細節看得出新團隊的用心，1／15～1／17連續三天開放買一送一用餐，吸引大批人龍排隊。

「大八」去年黯然退出市場後，新東家「聯上」將原有超過2／3的老員工留任，不過整體環境及服務上也升級，以因應求新求變的市場趨勢。

「帕里巴黎自助餐」走精緻化路線，環境更「潮」，融入夜店元素。（柯宗緯攝）

自助餐升級，提供現點現做鐵板料理。（柯宗緯攝）

負責管理聯上大飯店的MLD都會生活開發總經理蘇聖峯透露，自助餐方面，有10大主題餐區，端出200多道菜色，過去「大八」主打海鮮，這次除海鮮外，西餐、甜點及日本料理為賣點，另外像是提供現沖咖啡、果汁、鐵板料理等。

至於自助餐價格部分，蘇聖峯表示，當地為自助餐一級戰區，價格及CP值是自家優勢，價格比起鄰近的漢來海港少5至10％，目前已經預約到3月了。

昨試營運一早7點就有民眾排隊，吸引超過500人搶排「兩人同行一人免費」，原本每一餐開放100組，現場阿莎力加碼50組。1／18～1／22則祭出四人同行1人免費（需提前一天預約、10人以上團體不適用）。

負責管理聯上大飯店的MLD都會生活開發總經理蘇聖峯透露，全年業績上看5億元。（柯宗緯攝）

(中時 )