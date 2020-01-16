花蓮太平洋燈會18日將啟動高達16公尺「花鼠來寶」主燈。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

春節出遊，花蓮縣政府「2020花蓮太平洋燈會」將於1月18日晚間7點在東大門廣場開幕，啟動高達16公尺「花鼠來寶」主燈，現場也將發送888份幸福鴨玩偶、鼠年紅包袋及春聯開幕限量好禮，縣長徐榛蔚歡迎民眾一起來喜慶迎新年。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮太平洋燈會活動邁入第8年，今年以傳統融合創新的方式呈現，東大門燈區除有高達16公尺的「花鼠來寶」主燈，展區內更由旅英藝術家「優席夫」及多位青年藝術創作者共同設計融入裝置藝術，以各種自然元素與人文特色結合光影科技，呈現出有別於傳統燈會的藝術燈區。

鯉魚潭展區則由高達15公尺的巨型「幸福紅面鴨」帶領著紅面鴨家族悠遊水面上，將花蓮滿滿的幸福分享給大家，歡迎各位鄉親好朋友及國內外遊客來感受花蓮的年味。

縣府秘書長顏新章表示，今年燈會從1月18日起至2月16日(除夕休)。東大門燈區於每日晚間6點至10點展出，以「花鼠嬉遊記」概念由可愛花栗鼠帶領遊客暢遊各展區，除「花鼠來寶」主燈秀，還有「花鼠嬉遊記」、「花田有喜飾燈區」、「山水有洄聲燈區」、「逐魚喜豐盈燈區」等多樣特色燈區。

(中時 )