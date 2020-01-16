國民黨2020大選總統、立委雙雙落敗，參選人韓國瑜回歸高雄市長身份後，即將面臨一場罷免大風暴。國民黨青壯派出聲，應協助韓國瑜度過罷免危機。對此，作家蔡詩萍分析，藍營已「不欠」韓國瑜任何包袱，沒必要在罷免案扯上政黨對決，若插手只會幫倒忙，最好辦法還是讓韓國瑜自己去面對。

蔡詩萍日前在臉書上表示，他支持連任立委江啟臣改革國民黨的呼籲，但不贊成要協助韓國瑜度過罷免危機！因為這是韓國瑜市長「自己」應該去克服的危機，任何高雄市民以外的外力，都不應該去干擾。否則，對韓市長更為不利！

在程序上，韓國瑜理當接受一次高雄市民的「再信任投票」。畢竟，解鈴還需繫鈴人，當初沒人逼你「落跑」去選總統，落選後，韓市長要回歸市府，續任市長，法律上沒問題，但感情上，正當性上，不免要再看看高雄市民的意思。或許，罷免案，是最好的考驗。任何，不必要的聲援，協助，只會增添韓市長挽回高雄市民是否信任的「不必要因素」！

蔡詩萍說，總統大選，立委選舉，雙雙大輸，藍營已經「不欠」韓市長任何包袱，更沒必要在高雄市長的罷免案上，再把政黨對決的形勢，扯上去。基本上，高雄市民在總統選舉，區域立委的投票上，已經否決了對韓市長「更上層樓」的企圖。但，這並不夠。對他「落跑」一事，還是應該有一次「市民層級」的信任投票，那就是進行中的「罷免案」。

蔡詩萍認為，如果罷免過了，那當然意味韓市長的政治生涯，告一段落。始作俑者是自己，沒啥好抱怨。但，如果沒過，那等於高雄市民「再給一次機會」韓國瑜，他就該盡心盡力，全力以赴在高雄市政上，至少這個任期內，不要再有任何其他政治肖想的意圖了。

簡單講，民主政治就是「可究責的政治」。你讓高雄市民「不爽」落跑，最好的解套方式，不是蒙混過去，假裝總統選舉輸了，一切沒事！而是，勇敢迎向罷免案，讓高雄市民做最後決定。

蔡詩萍最後總結說，面對高雄市民提出的罷免案，最好也是唯一解鈴的人，只有韓國瑜市長自己！

(中時電子報)